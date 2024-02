Il Sindaco di Diano Marina Za Garibaldi si congratula con il Consigliere Bellacicco per la prestigiosa presentazione di questa mattina presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio. “Compimenti per la pubblicazione del suo libro ‘Noi ci abbiamo creduto. Diario di sei mesi di missione in Afghanistan’ presentato ufficialmente oggi a Roma” dichiara Za Garibaldi. “Invito il Consigliere Bellacicco a replicare la presentazione nella nostra Sala Consigliare, in presenza di chi riterrà opportuno invitare a questo importante momento di scambio su argomenti così delicati, come quelli della missione in Afghanistan e della nuova Resistenza Afghana”.

