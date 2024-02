Il Circolo del Cinema al Megaplex Stardust

Dall’8 al 14 febbraio Il Colore Viola Regia: Blitz Bazawule.

Dal 7 al 14 febbraio Tutti tranne te Regia: Matthew Vaughn

I film verranno proiettati presso il Megaplex Strardust di Tortona in collaborazione con Tortona360, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e il patrocinio del comune di Tortona. ll prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Dal 1 ottobre sarà necessario rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione 2023-2024 o iscriversi all’Associazione presso la cassa del Megaplex Stardust di Tortona.

Il Colore Viola

The Color Purple Regia: Blitz Bazawule. Sceneggiatura: Marcus Gardley, Marsha Norman. Fotografia: Dan Laustsen. Montaggio: Jon Poll. Musiche: Kris Bowers.

Attori: Fantasia Barrino, Halle Bailey, Taraji P. Henson, H.E.R., Danielle Brooks, Colman Domingo, Corey Hawkins, Deon Cole, Aunjanue Ellis, Elizabeth Marvel, Louis Gossett Jr., David Alan Grier, Ciara, Stephen Hill. Distribuzione: Warner Bros. Pictures. Produzione: Amblin Entertainment, Harpo Films, Scott Sanders Productions, Warner Bros. Paese: USA, 2023. Durata: 141 min. Genere: Drammatico, Musicale

Il Colore Viola è ambientato nel Novecento nel sud degli Stati Uniti e racconta la storia di un gruppo di donne afroamericane, che nel corso della loro vita affrontano momenti davvero difficili e combattono diverse lotte. Prima tra tutte c’è Celie, che sin dalla giovanissima età ha subito soprusi, dapprima a causa del padre violento e incestuoso e di un marito alcolizzato e facinoroso, Mister, che è stata costretta a sposare. Quando suo padre cerca di violentare sua sorella minore, Nettie, la donna le offre un riparo nella sua. Purtroppo anche qui Nettie non è al sicuro, perché Mister prova a molestarla, ma non riuscendo nel rozzo atto, la caccia di casa.

In seguito Celie avrà un figlio, Harpo, che sposerà una giovane donna forte e indipendente, Sofia. Peccato che anche quest’ultima subirà la violenza maschile da parte del marito, convinto da Mister a dimostrare il suo valore di uomo. È così che Sofia lascia Harpo, che inizierà a frequentare un’altra donna.

L’arrivo della cantante jazz Shug Avery nella casa di Mister, del quale era un’amante, sconvolgerà le carte in tavola, perché l’artista noterà come Celie sia totalmente sottomessa a Mister. L’uomo con Shug si comporta, invece, galantemente e sempre quasi domato dalla donna.

Il ritorno di Sofia porterà attriti tra lei e la nuova compagna di Harpo, Squeak, tanto che verrà cacciata dalla comunità. In seguito al suo allontanamento, Sofia verrà anche arrestata per aver disubbidito a un ordine di una donna bianca.

Questo gruppo di donne, vessate e maltrattate, dovrà instaurare una forte sorellanza, trovare il coraggio di allontanare dalle loro vite uomini tossici e di vivere da sole in una società dove il colore della pelle ha un peso importante.

Tutti tranne te

Anyone But You Regia: Will Gluck. Sceneggiatura: Will Gluck. Fotografia: Danny Ruhlmann. Montaggio: Tia Nolan. Attori: Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp, Darren Barnet, Bryan Brown, Joe Davidson, Rachel Griffiths, Michelle Hurd, Dermot Mulroney, Hadley Robinson, Charlee Fraser. Distribuzione: Eagle Pictures. Produzione: Fifty-Fifty Films, Olive Bridge Entertainment, RK films, Sony Pictures Entertainment. Paese: USA, 2023. Durata: 113 min. Genere: Commedia

Tutti tranne te, il film diretto da Will Gluck, vede protagonisti Bea e Ben. Dopo un primo incontro che aveva tutta l’aria di essere perfetto, i due sembrano disprezzarsi apertamente e decidono di non rivedersi mai più. Ma il destino non la pensa allo stesso modo. Poco dopo Bea e Ben si incontrano nuovamente sul volo che li porta in Australia, invitati al matrimonio di amici in comune.

Alla cerimonia sono presenti anche il padre e la madre di Bea e il suo ex fidanzato Jonathan, che spera di rimettersi con lei grazie alla complicità dei genitori. Nel frattempo Ben incontra una donna che prova a corteggiare senza successo, la bella Margaret.

Ben e Bea decidono di sfidare l’ironia della sorte e trarre vantaggio dalla loro situazione fingendosi una coppia innamorata. In questo modo lei evita la pressione dei suoi genitori riguardo al suo ex, e lui spera di fare ingelosire Margaret conquistandola. La messa in scena li costringerà a sopportarsi senza risparmiare piccole ripicche e molti colpi bassi.

Ma come andrà a finire?