Dal 15 febbraio al 31 marzo sarà possibile presentare domanda per l’autorizzazione all’impianto di nuovi vigneti in Liguria, in modalità telematica, nell’ambito del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

“Un’altra promessa che abbiamo mantenuto, dopo l’accoglimento della nostra proposta nella Commissione Politiche Agricole e la firma ufficiale del Ministro per l’Agricoltura Francesco Lollobrigida -dice il vice presidente di Regione Liguria e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana – con cui sono state modificate le norme nazionali sul sistema di autorizzazioni per nuovi impianti”.

La superficie minima di assegnazione passa da 10 a 30 ettari, raddoppiando sostanzialmente la superficie di riferimento per la Liguria.

“Siamo molto soddisfatti di questo percorso andato a buon fine – continua Piana – che ha visto la collaborazione costante delle associazioni di categoria e degli assessori delle altre Regioni Italiane. Un bel risultato, che va ad assommarsi ai dati confortanti di una vendemmia di qualità e di resa superiore nel 2023 rispetto all’anno precedente. Secondo i dati elaborati dal SIAN, nella nostra Regione sono stati prodotti 60.246 quintali di uva da vino, registrando un + 16% rispetto all’anno precedente. Nel dettaglio, 56.161 quintali riguardano uva per la produzione di vini a certificazione (DOP/IGP). Il totale di ettolitri di vino ricavato si attesta a 42.172 ettolitri, confermando una buona quantità e una ottima qualità nel complesso”.

Correlati