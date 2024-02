In considerazione delle condizioni meteo avverse, che rischiano di comprometterne la buona riuscita, “Il Carnevale si Ama” slitta al 24 febbraio. Inizialmente programmato per il 10 febbraio, l’evento viene rinviato previo accordo tra Comunale e Famia Dianese. Confermate tutte le altre inizitive legate al Carnevale dianese, che a questo punto prevede, in ordine cronologico, il carnevale dei bambini, la sfilata dei carri allegorici e “Il Carnevale si Ama”.

Si comincia con martedì 13 febbraio (Martedì Grasso), quando i più piccoli saranno protagonisti della Festa in Maschera per bambini, che si terrà in piazza Martiri della Libertà dalle 16.00 alle 19.00, con animazione per bambini “Gonfiabili”, bugie, bibite e palloncini in regalo ai partecipanti. Si arriva a domenica 18 febbraio, giorno dedicato alla sfilata dei 7 carri allegorici, che inizierà alle ore 8.00 rivelando lo sviluppo creativo dei temi scelti per questa edizione del Carnevale dianese: La Sirenetta, Barby, Dimmi Harry Potter…senza dirmi Harry Potter, UP, Sanpeotti e Rebatta Buse Vs Dei, Carro di Sciaratto e Palco SI AMA Palco su Ruote. Quest’ultimo resterà fermo in piazza del Comune e verrà utilizzato da Luca Valentini e Carmine Esposito per presentare l’evento e ospitare le autorità.

Sabato 24 febbraio il carro che riprende la scenografia televisiva sanremese, offrirà un richiamo d’onore al Festival di Sanremo, ospitando la cantautrice Ivana Spagna e artisti locali come Alo, Garibaldi e Dr Myine a partire dalle 16.30 nel centro cittadino.

Martedì 13 febbraio 2024 – Dalle 16.00 alle 19.00 in piazza Martiri della Libertà

Festa in Maschera per bambini con animazione per bambini “Gonfiabili” bugie e bibite

Domenica 18 febbraio 2024 – A partire dalle 8.00 nelle vie del centro

Carnevale di Diano Marina

Ore 10.00 Carnevale dei bambini con esibizione di trampolieri e Fortunello/Marbella e mascotte Sciaratto

Ore 12.00 Premiazione della maschera più bella e premiazione della vetrina più bella

Ore 14.00 inizio sfilata Carri e gruppi folkloristici

Ore 17.30 circa premiazione maschere e di Miss Carnevale

Sabato 24 febbraio 2024 – Dalle 16.30 alle 20.00 nel centro cittadino

“Il Carnevale si ama”

Uscita di 2 carri allegorici e esibizione dal vivo di Ivana Spagna, Alo, Garibaldi e Dr Myine.