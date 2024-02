Mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio, nelle due mattinate, si terrà la seconda edizione del ‘Peano lab‘, una due giorni di incontri dedicati agli studenti delle classi quinte del liceo Peano di Tortona.

Le attività saranno proposte dal Centro per l’impiego di Tortona, da Obiettivo Orientamento Piemonte e Its (tramite il coordinamento di Anpal Servizi).

Nello specifico il Centro per l’impiego terrà un laboratorio denominato “Benvenuti al Centro per l’impiego” in cui verranno presentati i servizi offerti e nello specifico quelli più interessanti per gli studenti liceali: Eures, Orientamento, ido e Servizio Civile.