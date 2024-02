Si è svolta questa mattina, martedì 13 febbraio 2024 la presentazione annuale dell’attività svolta dalla Polizia municipale di Tortona nella sede ormai vetusta (che deve essere assolutamente ristrutturata e per la quale sono stati già stanziati 650.000) alla presenza del sindaco Federico Chiodi dell’assessore alla Polizia municipale Luigino Bonetti e del comandante Orazio Di Stefano.

Ha preso la parola il sindaco di Tortona Federico Chiodi che ha colto l’occasione per fare un sommario bilancio di cinque anni di attività essendo questo l’ultimo del mandato. Cinque anni intensi e non facili ma sicuramente produttivi perché sono stati assunti cinque nuovi agenti che hanno saputo fare squadra. Chiodi ha confermato che l’attività della Polizia Municipale di Tortona si distingue soprattutto per il tatto con cui vengono affrontate certe situazioni e la collaborazione con cittadini. Una situazione che si è confermata anche col cambio generazionale di questi cinque anni da parte degli agenti della polizia municipale.

“Sono stati anni molto impegnativi e a tratti molto complicati – ha ricordato il Sindaco Federico Chiodi, tracciando un bilancio dell’attività di PL nei cinque anni di mandato amministrativo – e voglio cogliere l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento al Comandante e a tutti gli ispettori e gli agenti della Polizia Locale che hanno sempre operato con grande dedizione e senso di responsabilità a favore della nostra comunità. Dal 2019 sono state effettuate cinque nuove assunzioni, con nuovi operatori che si sono subito integrati nell’organico, compensando in parte i pensionamenti che contemporaneamente si sono registrati Un impegno di altissimo livello-ha aggiunto Chiodi- quello della Polizia municipale che si svolge in diversi campi e anche per quanto riguarda le manifestazioni nazionali e internazionali come la tappa del Giro d’Italia e quella del Tour de France che si svolgerà nei prossimi nelle prossime settimane. Importante è stata la collaborazione con tutte le altre forze di polizia e la questura. L’obiettivo della polizia municipale è quello di non versare cittadini ma soprattutto di aiutarli a risolvere le situazioni “

“In questi anni abbiamo fatto una serie di importanti investimenti per aumentare la capacità operativa della Polizia Locale e migliorare la sicurezza in città – ha proseguito l’Assessore Bonetti – ma il progetto che ci sta più a cuore è quello della ristrutturazione del comando di via Anselmi per il quale l’Amministrazione ha stanziato 650 mila euro. Abbiamo poi investito nella tecnologia per il controllo della viabilità, in particolare sugli accessi alla città e nei varchi delle aree pedonali, insieme ad alcune richieste che molti cittadini facevano da anni, penso ad esempio ai semafori a Rivalta Scrivia. Su questa linea bisognerà continuare anche in futuro”.

il Comandante Orazio Di Stefano che ha illustrato i dati riferiti all’anno scorso: a fronte di 4.426 ore impiegate nel controllo del territorio da parte dei 23 operatori in organico (sostanzialmente invariate dal 2022 quando erano state 4.414) sono state evase 1.423 richieste di intervento (erano 1.362 nel 2022), elevando 10.897 sanzioni complessive (11.229 nel 2022); la maggior parte, 7.507, per la violazione di obblighi, divieti e limitazioni. Da segnalare la diminuzione delle multe per il passaggio con semaforo rosso passate da 540 nel 2022 a 395 nel 2023 e di quelle per la mancata revisione del veicolo, da 542 a 407; aumentano invece le contravvenzioni per eccesso di velocità che sono state 116 nel 2023 a fronte di una sola rilevata nel 2022, merito della nuova strumentazione acquistata.

Le somme incassate ammontano a 446 mila 690 euro, con 504 punti della patente decurtati e 14 ritirate. Gli incidenti rilevati nel 2023 sono stati 132 (erano 145 nel 2022), 55 con feriti (41); da segnalare inoltre 98 accertamenti di Polizia giudiziaria effettuati grazie all’utilizzo del sistema di videosorveglianza. Erano 12 le iniziative di educazione stradale con 100 ore di corso svolte presso le scuole primarie e le superiori; 70 le manifestazioni vigilate e 40 gli interventi di protezione civile (in aumento rispetto al 2022 quando erano stati 22).

POTETE LEGGERE LA RELAZIONE COMPLETA AL LINK https://www.oggicronaca.it/wp-content/uploads/2024/02/Relazione-attivita-2023.pdf