Sarà il noto giornalista RAI, Marco Fantasia, il protagonista del quinto incontro de ‘Il Tea con l’autore 2024’ alla Biblioteca Civica di San Bartolomeo al Mare: mercoledì 14 febbraio alle 16:30, introdotto dalla giornalista Viviana Spada, presenterà il suo secondo libro ‘Golden Set. Storie di donne e di uomini che non si sono fatti schiacciare’ (Lab DFG).

Marco Fantasia nasce a Genova e, appena quindicenne, si accosta alle radio private della sua città, dedicandosi alle radio-cronache delle partite delle serie minori di calcio. Appassionato anche di pallavolo, entra in questo mondo come allenatore di primo grado; a diciott’anni entra nello staff giornalistico di Radio Babboleo e, nel 1998, entra per la prima volta in RAI, nella terza rete regionale; nel 2012 passa a RAI Sport nazionale dove si occupa di molte discipline, con particolare prevalenza dell’amata pallavolo.

Già ospite de ‘Il Tea con l’autore’ nel 2016, con il suo primo volume dedicato alla storia della sede regionale RAI Liguria, ‘Una storia sorridente’, molto apprezzato da lettori e addetti ai lavori, ritorna ora con questa raccolta di importanti e toccanti testimonianze di molti atleti che hanno affrontato momenti di grande difficoltà sia nella vita, sia nella loro attività sportiva.

Rivolto ‘a tutte le persone, pallavolisti e non, sportivi e non, che ogni giorno combattono un nemico, palese o subdolo che sia’, per dirla con le parole di Fantasia, le storie vere e sincere, narrate con emozione e delicatezza, sapranno commuovere ed entusiasmare i lettori…

Il previsto appuntamento del 29 febbraio con Angela Staude Terzani è al momento rinviato a data da stabilire per la momentanea indisponibilità dell’autrice a presenziare; il prossimo incontro, per celebrare la Giornata della Donna, sarà venerdì 8 marzo alle 16,30, con Monica Di Rocco e il suo ‘Ricordati di me: la bicicletta scassata e altre storie’ (De Ferrari).

Ricordiamo che la 13^ edizione della rassegna è realizzata grazie all’importante patrocinio e contributo dell’amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare; all’organizzazione del Centro Incontro e del suo Presidente, Matteo Lupi; alla collaborazione di Cinzia Dotti della Biblioteca Comunale ‘Alfea Possavino Delucis’; della libreria Libri al Mare di Antonio Avignone e, infine, della giornalista Viviana Spada, per i contatti con gli autori e la presentazione dei loro volumi.