Si è svolto stamattina, sabato 17 febbraio, presso la sala Giovani del Teatro Civico di Tortona un convegno sul ruolo molto importante che l’area Tortonese riveste nel Settore della Logistica. Un incontro realizzato nell’ambito di un convegna regionale di Italia Viva al quale hanno partecipato illustri esponenti politici del partito ma anche Fabrizio Palenzona, un nome che non ha bisogno di presentazioni che è stato anche sindaco per ben due volte della città di Tortona e presidente provinciale oggi tra le varie cariche presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, poi Cesare Rossini della Fondazione Slala, Walter Ganapini, Esperto Ambientale e il candidato sindaco di Italia Viva Francesco Checco Galanzino oltre al coordinatore ed ex Sindaco di Tortona Gianluca Bardone.

