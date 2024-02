Come stabilito nel corso del sopralluogo svoltosi lo scorso 30 gennaio, si è tenuta ieri una riunione a Palazzo Civico durante la quale è stato definito il cronoprogramma dei lavori di riqualificazione dell’area Ex Sairo.

Attualmente sono in corso gli interventi di demolizione dei fabbricati, al termine dei quali prenderanno il via i lavori di recupero e restauro del fabbricato principale, vincolato dalla Soprintendenza. Questa seconda fase avverrà già durante la primavera, mentre a inizio autunno partirà la realizzazione di due palazzine di residenza sociale, destinate a fasce “protette” dei cittadini di Imperia, nonché la realizzazione di una nuova palestra “fitness” a completamento delle strutture sportive presenti nell’area.

Terminerà il progetto la messa a dimora di alberature e la sistemazione a verde dell’intero lotto, nonché il collegamento ciclopedonale con il porto turistico e la pista ciclabile in fase di ultimazione. Il cronoprogramma prevede il termine dei lavori entro fine 2025.

Nel corso della riunione sono stati inoltre presentati alcuni render, aggiornati allo sviluppo progettuale, che illustrano come quell’area ex industriale, di circa 10.000 mq, sarà completamente riqualificata con ampi spazi ad uso residenziale, sociale, culturale e ricreativo, ampliando notevolmente l’offerta di servizi per i cittadini.

“La riqualificazione dell’Ex Sairo è tra i più importanti progetti di rigenerazione urbana della Città. È un progetto di grande valore, sia urbanistico che sociale, che non a caso ci ha permesso di ottenere un finanziamento Ministeriale da oltre 18 milioni di euro. Sta seguendo ogni dettaglio un’ampia e competente squadra di tecnici e imprese, provenienti da tutta Italia, con la quale abbiamo condiviso il cronoprogramma delle opere, che ci permetterà in meno di due anni di restituire alla comunità uno spazio che era finito da troppo tempo nel degrado”, commenta il sindaco Claudio Scajola.