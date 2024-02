Anche l’Australia entra nel circuito internazionale di sanremoJunior, il concorso per cantanti solisti dai 6 ai 15 anni, Patrocinato dal Comune di Sanremo, che quest’anno è giunto alla 15° edizione.

L’accordo pluriennale è stato siglato con l’Associazione “Sound of Italy”, con sede a Perth.

“Sono lieto di annunciare il nostro accordo con sanremoJunior che da’ alla nostra Associazione, Sound of Italy, l’esclusiva per pluriennale per le selezioni in Australia”. – Ha dichiarato il Presidente del Comitato, Dottor Giovanni Calabro – “Si tratta di una grande opportunità e responsabilità per la nostra Associazione, ma anche per tutta la comunità italiana in Australia. sanremoJunior diventa quasi un’evoluzione naturale del nostro percorso, che ha sempre avuto come obiettivo primario la diffusione della lingua e della cultura italiana in Australia. Ringraziamo quindi il Cavalier Paolo Alberti ed il Comitato sanremoJunior per averci dato fiducia”.

Alla Finale Mondiale del prossimo 17 aprile al Teatro Ariston, ci sarà quindi anche un rappresentante del 5° continente a disputarsi il titolo, fra gli oltre 20 paesi europei ed extraeuropei.

“E’ ovviamente una grande gioia per me e per il Comitato sanremoJunior poter collaborare con un’associazione che cerca come noi, attraverso la musica, di tenere alto il prestigio dell’Italia all’estero”. – Dice il Cav. Uff. Paolo Alberti, Fondatore e Presidente di sanremoJunior – “Ringrazio anche l’Istituto Italiano di Cultura di Perth per aver facilitato i contatti con l’Associazione”.