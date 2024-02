È stato pubblicato sul sito istituzionale il bando dei cantieri di lavoro per disoccupati presso il Comune di Novi Ligure. Saranno impiegate 8 persone per la durata di 90 giornate lavorative e per 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni la settimana. Sono quattro i progetti oggetto del bando e riguardano l’ufficio lavori pubblici e tutela ambientale (3 posti), la Biblioteca Civica (2 posti), il Museo dei Campionissimi (2 posti) e il Cimitero (1 posto).

Possono presentare domanda solo i disoccupati residenti nel Comune di Novi Ligure di età superiore ai 45 anni, che non siano percettori di ammortizzatori sociali (NASpI, DIS-COL) e siano immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso. Possono partecipare i beneficiari di misure di sostegno come il reddito di inclusione.

Alla domanda di partecipazione (solo una domanda scegliendo tra i quattro progetti) vanno allegati copia di un documento valido, codice fiscale, modello Isee e, per i cittadini non comunitari, anche copia del permesso di soggiorno in regola con le leggi vigenti. Deve essere indirizzata all’Ufficio Personale e va presentata all’Ufficio Protocollo entro le ore 12 del 19 marzo 2024. I cantieri saranno attivati all’inizio del mese di aprile.

Il bando completo e il modello di domanda sono disponibili sul sito www.comune.noviligure.al.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale (tel. 0143772252 – 251) o l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (tel. 0143772277).