I motivi della modifica, a seguito di diverse segnalazioni sono due: a) lo STOP di via Brigata su c.so Alessandria era pericoloso, le autovetture e i camion fermi (posizionandosi male) incrociavano i mezzi in entrata provenienti dai due lati di c.so Alessandria e si creavano molti ingorghi; la curva è stretta, a gomito, e c’è un attraversamento pedonale. Con questo intervento abbiamo decongestionato l’incrocio. b) Il secondo motivo era quello di ridurre l’accesso e il traffico in via Trento, in corrispondenza dell’uscita dei bimbi dell’asilo, obiettivo, devo dire, raggiunto. Durante la fase di sperimentazione abbiamo potuto constatare il miglioramento delle due criticità precedentemente elencate: il traffico è diminuito, prima dell’intervento c’erano 3.000 passaggi giornalieri, ora 1.500. Il transito è stato spalmato su diverse arterie: circonvallazione – ingresso di via Balustra, via Campanella, via Marsala, piazza Roma. Tutte strade che permettono l’accesso verso ilo quartiere di San Bernardino.

2) per quanto riguarda il possibile incremento dell’inquinamento su queste strade non abbiamo dati precisi, ma essendo lo stesso volume di traffico redistribuito, come detto, nelle vie limitrofe, è ragionevole sostenere che sia rimasto nella norma.

3) L’unica criticità riguarda l’aumento della velocità media (come succede sempre quando c’è un senso unico) in via Brigata che è passata da circa 40 kmh a 47 kmh. Intendiamo intervenire su questo aspetto.

4) Non abbiamo per ora considerato di prevedere parcheggi sul lato sinistro di via Brigata per diversi motivi: la zona non necessita di ulteriori parcheggi, infatti sul lato destro vi sono sempre posti liberi; non ci sono pervenute richieste e ci sono molti passi carrai sul lato destro che impedirebbero comunque di posizionare molti stalli di sosta.

Certamente, non lo nego, questa modifica ha creato un piccolo disagio a quei cittadini che hanno l’abitazione vicino all’incrocio che devono allungare il tragitto in auto di 300 metri circa… però solamente se arrivano dal sottopasso di c.so Alessandria, su tutte le altre direzioni non sono penalizzati.

Ogni Amministrazione agisce, cambia, modifica delle situazioni pensando sempre di agire per migliorare lo stato delle cose; per il bene comune dei cittadini, non certamente per penalizzarli. Anche in passato sono state fatte scelte criticate, ma sono sempre state fatte in buona fede, come in questo caso.

Luigino Bonetti