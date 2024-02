Quattro gli appuntamenti a teatro per il pubblico di Casale Monferrato: il 10 febbraio Marocchinate racconta la Ciociaria alla fine della Seconda Guerra Mondiale; Il 16 e 17 febbraio doppia replica perSupplici, un adattamento di Euripide con un cast tutto al femminile; il 23 febbraio con Impression la compagnia BIT avvolge il pubblico in atmosfere impressioniste attraverso la danza e infine il 29 febbraio Tiziana Foschi e Antonio Catania interpretano una coppia in crisi in Ma non avevamo detto per sempre?