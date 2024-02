Sabato 3 Febbraio 2024

Salone San Guido – Piazza Duomo, Acqui Terme

h 18.00 – 20.00

Lectio magistralis del Prof. Ugo Volli

e presentazione del volume

“La Shoà e le sue radici”

2023 Marcianum Press

A seguire dibattito.



L’iniziativa, promossa dal Gruppo dei Lettori “Acqui Storia” e dalla Fondazione Elisabeth de Rothschild in programma presso la Sala “San Guido ” (Piazza Duomo)

Acqui Terme. La conferenza del prof. Ugo Volli, promossa dal Gruppo dei Lettori del Premio “Acqui Storia” e dalla Fondazione Elisabeth de Rothschild è in programma sabato 3 febbraio, presso la Sala “San Guido”, con inizio alle ore 18. Prevista inizialmente per la data del 20 u.s., rinviata per una indisponibilità determinata da motivi di forza maggiore, mantiene la stessa insegna a suo tempo comunicata da promotori e relatore. L’intento? Quello di rispondere alla domanda, Perché la Sho à, dopo ottant’anni, è ancor oggi una minaccia? I contenuti dell’incontro andranno ad attingere all’ultimo lavoro dell’ospite, pubblicato recentemente da Marcianum Press, che ha titolo La Shoà e le sue radici. Un percorso didattico. L’evento fornirà ai docenti presenti crediti formativi.

Chi è Ugo Volli

Ugo Volli è professore onorario di Semiotica e Filosofia della Comunicazione presso l’Università di Torino. Ha al suo attivo circa 300 pubblicazioni scientifiche e oltre venticinque libri. Ha insegnato in numerose università italiane e straniere fra cui Brown University e New York University. I suoi campi di ricerca principali riguardano la filosofia della comunicazione, la teoria semiotica, l’analisi semiotica dei testi sacri, la comunicazione politica.

Tra i saggi più recenti Periferie del senso (Aracne, 2016), Il resto è interpretazione (Belforte, 2019), Donne di casa Boschi (Skirà, 2020), Discutere in nome del cielo, con Vittorio Robiati Bendaud (Guerini 2021), Musica sono per me le tue parole (La nave di Teseo), La Shoà e le sue radici. Un percorso didattico (Marcianum Press, 2023). Ha realizzato numerose esperienze di consulenza, formazione e collaborazione su problemi di comunicazione aziendale con importanti società di diversi settori (fra le altre: ADN Kronos, Ambrosetti, ATM Milano, Bally, Barilla, Costa Crociere, Comitato Olimpico Torino 2006, De Beers, Fininvest, Fiat, Ferrero, Finmeccanica, GFT, Gillette, Glaxo, GPF & Associati, Granarolo, IWS, Kellog, Lavazza, Mediaset, Michelin, Orologi Panerai, Procter & Gamble, Siemens, Telecom Italia, Unilever, Wella, Xerox).

Per il museo d’arte contemporanea del Castello di Rivoli (Torino) ha curato tre grandi mostre (Nel paese della pubblicità, 2003; Schermo delle mie brame 2004; La fabbrica comunica 2006). Vi ha diretto il dipartimento dedicato al Museo della pubblicità. Per il Palazzo reale di Milano ha curato nel 2006 la mostra Superstar, 99 miti del Novecento, per la Camera di commercio di Prato nel 2012 una mostra dedicata a Enrico Coveri, nel 2014 una mostra dedicata al “Figlio malvagio” dell’Aggadà di Pesach.