Regione Liguria al fianco della governance transfrontaliera delle Alpi del Sud, presentata questa mattina al Palazzo Civico di Imperia. Un’alleanza strategica che ha coinvolto la Provincia e il Comune di Imperia, la Provincia e il Comune di Cuneo, la Città Metropolitana di Genova, la Città Metropolitana di Torino, il Principato di Monaco, la Città Metropolitana di Nice-Cote d’Azur e la Communauté de la Riviera francaise (Carf).

“La cooperazione tra Francia e Italia si sta ampliando e sviluppando non solo attraverso i programmi di Cooperazione Territoriale Europea, come i programmi Alcotra e Marittimo, che ci vedono protagonisti nel duplice ruolo di amministrazioni partner dei Programmi e beneficiari dei fondi Interreg, ma anche in un nuovo contesto come il Trattato del Quirinale, che avvicina la Francia all’Italia in un’ottica di sempre maggiore vicinanza ai territori di frontiera – spiega l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria con delega ai Programmi Comunitari Alessio Piana -. L’importanza di una governance multilivello che sia veramente inclusiva è uno degli elementi costitutivi della programmazione Interreg e come tale ha rappresentato un riferimento per definire il nuovo modello di governance promosso dal Trattato del Quirinale con l’istituzione del Comitato di Cooperazione Frontaliera. Ci troviamo quindi in un momento storico di forte collaborazione e cooperazione che Regione Liguria – aggiunge l’assessore Alessio Piana – intende sostenere e incentivare, con un obiettivo di facilitare la vita dei cittadini delle aree di frontiera con progetti concreti e soluzioni condivise”.

“Settemila lavoratori frontalieri passano ogni giorno il confine per recarsi nel Principato di Monaco e in Francia, oltre cinquemila sono del ponente ligure – dichiara l’assessore regionale ai Rapporti con i lavoratori frontalieri Marco Scajola – Rappresentiamo molto per l’economia francese, così come i francesi significano tanto per noi. Quello odierno è stato certamente un incontro importante per dare seguito al fondamentale Trattato del Quirinale. Il nostro territorio è storicamente legato alla Francia e al Piemonte. Un rapporto che va ancora di più concretizzato con progetti e programmi comuni. In primis il discorso infrastrutturale di collegamento necessita di un forte input, insieme a questo il turismo con un’unione sempre più stretta che va valorizzata tra Riviera dei Fiori, Costa Azzurra e montagne del Piemonte. Su questo tema, in particolare, stiamo lavorando per il grande progetto della pista ciclabile per la quale abbiamo già intavolato da tempo, come Regione Liguria, un discorso condiviso con il Comune di Mentone e le cittadine vicine”.

Correlati