Incendio nella notte in una palazzina: Carabinieri e Vigili del Fuoco mettono in sicurezza lo stabile e i residenti. Poco dopo le tre di notte, un denso fumo ha fatto scattare l’allarme in una palazzina di viale Massobrio.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, che hanno fatto evacuare lo stabile. Tutti gli occupanti dei dodici alloggi sono scesi in strada, mentre i Vigili del Fuoco individuavano in una cantina l’origine del fumo che stava risalendo la tromba delle scale. Le due pattuglie dei Carabinieri hanno messo in sicurezza l’area, chiudendo la strada e consentendo le operazioni di spegnimento in corso.

Sul posto sono giunte anche alcune ambulanze, che tuttavia non hanno dovuto prestare cure particolari, in quanto nessuno è rimasto ferito. Una volta ripristinate le condizioni di sicurezza dell’immobile, dichiarato nuovamente agibile dai Vigili del Fuoco poco dopo le cinque del mattino, i venti residenti sono rientrati n