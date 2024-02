A Momperone Il parroco della chiesa locale ha ospitato i Carabinieri di San Sebastiano Curone per un incontro con i fedeli sul tema delle truffe.

Alla presenza del Sindaco, i Carabinieri hanno fornito preziosi consigli su come evitare di cadere nella rete dei truffatori che sempre più spesso prendono di mira anziani e persone sole. Consigli semplici e chiari, che hanno già permesso in molte occasioni di mettere in fuga i malviventi e, come recentemente accaduto, di arrestarli.

Nessuno è solo: il 112 è sempre presente e pronto a intervenire.