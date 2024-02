Sopralluogo del sindaco Claudio Scajola, accompagnato dall’assessore Gianfranco Gaggero, dalla direzione lavori e dai tecnici del Comune, all’interno del cantiere della pista ciclabile, nel tratto da Via Trento alla ex stazione ferroviaria di Porto Maurizio.

Le lavorazioni, vicine all’ultimazione lungo via Trento, si stanno concentrando in questo momento nell’area sottostante il Palazzo Comunale, che diventerà un punto di snodo anche in ottica viabilistica. Sono infatti in esecuzione i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio per circa 50 auto e 8 bus turistici e di allargamento della strada di via Antica della Giustizia, insieme all’ampliamento del sottopasso che conduce su Lungomare Amerigo Vespucci. È inoltre stata predisposta l’illuminazione scenografica degli archi all’altezza dell’ex passaggio a livello.

Il sopralluogo si è concluso nei pressi dei Giardini Winter, accanto all’ex stazione ferroviaria, che sono interessati da un lavoro di recupero e riqualificazione. A seguito del sopralluogo si è svolta una riunione sulla valorizzazione delle alberature e della vegetazione lungo la pista.

In riferimento alle tempistiche di conclusione dell’opera, che sono collegate ai lavori di posa del nuovo acquedotto del Roja attualmente in corso tra Borgo Prino e l’ex stazione di Porto Maurizio, si prevede di terminare il cantiere sull’intera pista entro la fine dell’anno. Si sta tuttavia lavorando, come accaduto in precedenza, all’apertura anticipata di un ulteriore lotto, che estenderebbe la ciclabile già inaugurata dalla Galeazza a Borgo San Moro sino alla ex stazione di Porto Maurizio.

“È un lavoro complesso, in questa fase più che in altre, perché stanno convivendo di fatto quattro cantieri: la ciclabile, la riqualificazione dei giardini Winter, l’acquedotto del Roja e la progettazione dell’esecutivo del nuovo trasporto pubblico che unirà in pochi minuti Porto Maurizio e Oneglia. Questa complessità non sta rallentando i lavori, che anzi procedono secondo le previsioni. Ci siamo concentrati in particolare sul verde che circonda questo lotto nel tratto centrale, perché merita grande attenzione sia in termini di messa in sicurezza che di valorizzazione. Confidiamo di poter avere in tempi brevi la data di apertura al pubblico della nuova tratta”, dichiara il sindaco Scajola.