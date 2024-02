I cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea che siano regolarmente residenti in Italia, ma non in possesso della cittadinanza italiana, possono esercitare il loro diritto di voto per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo e per le elezioni amministrative del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di residenza previa iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte.

Tutte le indicazioni per chi può esercitare questo diritto, le scadenze e i requistii si trovano nell’apposita pagina del sito web del Comune di Tortona all’indirizzo https://www.comune.tortona.al.it/it/servizi/page/liste-aggiunte-per-cittadini-dell-unione-europea