È pubblicato anche sul sito del Comune di San Bartolomeo al Mare il bando di concorso emanato da Arte Imperia per l’assegnazione di n. 3 alloggi di nuova costruzione a San Bartolomeo al Mare, in via IV Novembre e Regione Castellin, realizzati nell’ambito del programma di riqualificazione urbana.

Per informazioni è possibile consultare il sito internet https://www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it/

Il modulo di domanda è anch’esso pubblicato sul sito.

Le domande dovranno pervenire entro il giorno 5 aprile 2024 secondo le modalità previste all’art. 4 del bando.

Correlati