La minoranza di Diano marina aveva sollevato una polemica (piuttosto sterile secondo noi) sulla calendarizzazione dei Consiglio Comunali che a quanto apre non sarebbero in numero congruo.

Pronta la risposta del Sindaco Cristiano Ca Garibaldi: “Approfitto della polemica sollevata dai Consiglieri Parrella e Cavalleri” replica Za Garibaldi “per rammentare loro che i consigli comunali si convocano per approvare pratiche, non per fare show in diretta streaming con le interrogazioni. Ricordo ai consiglieri di “Diano domani” che se hanno urgenza di ricevere risposte possono anche fare richiesta di replica scritta senza attendere la seduta di consiglio. Sempre se hanno davvero bisogno di risposte e non semplicemente di apparire davanti a pubblico e telecamere”.