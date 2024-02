Il Comune di Tortona è alla ricerca di tutori volontari di colonie feline regolarmente censite sul territorio comunale.

Attualmente sono presenti n. 10 colonie di cui n. 2 necessitano di un tutor in quanto assente o non più abile a svolgere tale compito in maniera costante ed esaustiva. Le due colonie oggetto dell’avviso si trovano a Tortona in via Cristierna di Danimarca e nella frazione Rivalta Scrivia in strada Savonesa, zona PST – Area logistica. Si invitano i soggetti interessati a compilare l’apposito modulo di manifestazione d interesse, reperibile anche presso l’ufficio di riferimento, alle condizioni e con le modalità riportate nell’avviso pubblico. I tutori riconosciuti dovranno sottoscrivere apposito disciplinare di incarico, verranno iscritti nel registro comunale delle colonie feline e forniti di un tesserino di riconoscimento. La scadenza di presentazione è fissata il giorno 26 aprile 2024.

In caso di più partecipazioni si procederà con l’assegnazione del riconoscimento in base all’ordine cronologico di ricevimento.

Info e domande al link: https://www.comune.tortona.al.it/it/novita/page/avviso-pubblico-per-individuazione-di-tutori-a-tutela-e-gestione-delle-colonie-feline-censite-nel-comune-di-tortona