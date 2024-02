Nuovo incontro dei Carabinieri con la cittadinanza sul tema delle truffe e dei furti in danno di anziani.

Nell’occasione, il Comandante della Stazione di Viguzzolo ha illustrato, nella pratica, come avvengono le truffe in casa a opera di sedicenti medici, avvocati, operatori dei servizi pubblici o appartenenti alle forze dell’ordine, e ha fornito preziosi consigli su come smascherare i malviventi e chiedere tempestivamente al 112 l’intervento delle pattuglie presenti sul territorio.