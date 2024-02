“Ciamé sìbit àl 112!”_, l’invito a chiamare subito il *112*, è stato il _leitmotiv dell’incontro organizzato dai Carabinieri della Stazione Cristo presso la SOMS della frazione Cantalupo di Alessandria, realizzato con il supporto dell’Associazione Alessandria Sud, rappresentata dalla referente per il sobborgo Antonella Cont.

L’evento ha avuto lo scopo di informare i presenti sui rischi derivanti dai tentativi di raggiro e truffa in danno di anziani e fasce deboli e ha dato la possibilità di confrontarsi con i *Carabinieri*, costantemente impegnati nella prevenzione e nel contrasto di questi riprovevoli reati, offrendo spunti di collaborazione tra le forze dell’ordine e i cittadini, invitati a segnalare sempre e con la massima tempestività situazioni sospette. Le preziose indicazioni fornite dai Carabinieri sono state compendiate in *volantini* distribuiti nel corso dell’incontro. L’Associazione Alessandria Sud ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri per l’iniziati