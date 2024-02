Il 19 febbraio, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Alessandria venivano inviati dalla Sala Operativa presso il noto esercizio commerciale “Zara”, in Corso Roma, poiché gli addetti alla sicurezza interna avevano riferito di aver bloccato un cittadino nordafricano che aveva maldestramente tentato di rubare alcuni capi di vestiario dal negozio, ma aveva inavvertitamente fatto scattare il sistema di allarme antitaccheggio. Giunti sul posto, ed esperiti i normali accertamenti sull’identità del soggetto, i poliziotti apprendevano che lo stesso era altresì destinatario di un ordine di carcerazione, per l’espiazione di una condanna definitiva a 4 mesi di reclusione, in particolare per reati contro il patrimonio.

Il cittadino marocchino veniva quindi prima condotto in Questura, per la redazione dei necessari atti a suo carico, e successivamente associato presso la Casa Circondariale di Alessandria. Per quanto riguarda il furto appena perpetrato, veniva invece denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.