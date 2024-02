Prosegue l’iter per la realizzazione della Casa di Comunità all’interno della stazione ferroviaria di Taggia.

Il sindaco Mario Conio commenta: “Con grande piacere l’Asl 1 Imperiese ci ha confermato che i lavori inizieranno nei prossimi mesi. Dopo la firma per l’utilizzo in comodato d’uso del primo piano della struttura, avvenuta lo scorso ottobre, a breve potrà partire la gara di assegnazione dei lavori. Questi dovrebbero iniziare entro la fine dell’estate. Il termine ultimo per la realizzazione del fondamentale presidio sanitario è fissato per il 31 dicembre 2026, ma Asl è fiduciosa in un termine anticipato, entro la fine del 2025.”

Gianfranco Ceresola, Consigliere comunale con delega alla Sanità, spiega: “Una notizia importante. Su oltre 1600 mq di superficie, verranno realizzati 11 ambulatori, tre sale d’attesa e un centro unificato per prenotazioni e accettazioni. Un luogo dove i cittadini potranno trovare risposte e servizi sanitari primari. La Casa di Comunità andrà a integrare il futuro e moderno sistema sociosanitario. Si tratta di un grandissimo servizio per la popolazione sia da un punto di vista sanitario, sia logistico. La facilità di raggiungere la struttura e la disponibilità di parcheggi sono infatti un grande punto a favore di questo progetto.”