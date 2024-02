Nonostante l’allerta gialla per rischio idrogeologico su tutta la Liguria, il Dipartimento regionale di Protezione Civile fa sapere che la nottata è trascorsa senza particolari criticità e non si sono registrati danni a cose e persone. Come comunicato da Arpal, la pioggia ha interessato principalmente l’area del centro-Ponente ligure. A Mele infatti le precipitazioni più intense, con un accumulo di 56,4 mm nelle ultime 12 ore. Allo stesso tempo, venti forti fino a 80 km/h sono stati osservati a Ronco Scrivia e a Riomaggiore, con velocità di 70 km/h. Come da previsioni, nella giornata odierna è atteso un peggioramento delle condizioni, con venti da sud-est che potrebbero superare i 100 km/h e piogge più intense in transito verso il Levante della regione.

Qualche leggera spolverata di neve ha imbiancato il Colle di Cadibona, così come Millesimo, il Monte Settepani sopra i 600 metri, e l’autostrada A6 Savona-Torino, con previsioni di nevicate più intense nelle prossime ore (allerta neve sulle Zone A e D, in vigore dalle 7 alle 19 odierne). Le temperature sono scese notevolmente durante la notte, con un minimo di -3,1 gradi registrato a Poggio Fearza. Temperature massime invece ad Alassio, ora a 12,8 gradi.

