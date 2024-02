Gli spettacoli L’ANATRA ALL’ARANCIA (con Carlotta Natoli ed Emilio Solfrizzi) e LE NOSTRE ANIME DI NOTTE (con Lella Costa ed Elia Schilton), in scena rispettivamente il 16 e il20 febbraio alle ore 21 presso il Teatro Civico di Tortona, rientrano all’interno del progetto TEATRO NO LIMITS, realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con Associazione Incontri Internazionali Diego Fabbri APS e Dipartimento Interpretazione e Traduzione/Università di Bologna (Campus di Forlì). Il progetto è realizzato da Piemonte dal Vivo in collaborazione con Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale del Piemonte ETS, con il sostegno di Fondazione CR Torino.

È attualmente attivo, inoltre, un canale Whatsapp dedicato, costantemente aggiornato con il cartellone completo degli spettacoli audio descritti al link https://whatsapp.com/channel/0029VaComv577qVY8ItCLR1C

Modalità di prenotazione: entro 48 ore prima dello spettacolo, con iscrizione all’indirizzo e-mail info@centrodiegofabbri.it o tramite WhatsApp al +39 328 243 5950. Ingresso ridotto per pubblico non vedente e ipovedente, omaggio per accompagnatori.