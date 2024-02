Venerdì 23 febbraio 2024 si è tenuta, presso la sede di Gestione Ambiente S.p.A. a Tortona, la conferenza stampa di presentazione del progetto “L’ARMA PER LA TUTELA DEL BENE COMUNE” (consigli utili per la nostra sicurezza e il rispetto dell’ambiente che ci circonda), la nuova campagna di sensibilizzazione contro le truffe e i furti a danno delle persone anziane e per la tutela ambientale.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria e Gestione Ambiente S.p.A. e ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui: il Colonnello Massimiliano Rocco, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Alessandria; Enrico Bussalino, Presidente della Provincia di Alessandria; Federico Chiodi, Sindaco di Tortona; il Capitano Domenico Lavigna, Comandante Compagnia Carabinieri di Tortona; Fabio Morreale, Vicesindaco di Tortona; Pier Paolo Civeriati, Presidente di Gestione Ambiente S.p.A.; Marco Peretti, Amministratore Delegato di Gestione Ambiente S.p.A., che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra diverse realtà per la tutela del bene comune.

La campagna si articola su due fronti, prevenzione delle truffe agli anziani e tutela dell’ambiente, attraverso una brochure informativa che fornisce consigli utili per riconoscere e difendersi da diverse tipologie di truffe, come il falso operatore, il falso avvocato o carabiniere; e indicazioni preziose sui giusti conferimenti dei rifiuti, sui servizi a disposizione dei cittadini (Centri di raccolta, App Junker,…) e sull’importanza di contrastare l’abbandono dei rifiuti.

La brochure è stata spedita insieme alla bolletta della Tariffa rifiuti a 25.767 utenti, è disponibile presso tutti gli sportelli aperti al pubblico della società Gestione Ambiente S.p.A. e del Comune di Tortona. “Si tratta di un passo importante, perché ci permette di arrivare direttamente nelle case dei cittadini, con l’obiettivo di contrastare la solitudine ed educare quelle persone che non siamo ancora riusciti a raggiungere perché escono poco e perché non utilizzano i canali social”, ha spiegato il Capitano Domenico Lavigna. “Ci auguriamo che questo sia il primo step verso future collaborazioni fruttuose”, ha aggiunto il Presidente di Gestione Ambiente S.p.A., Pier Paolo Civeriati.

“Sono soddisfatto della prosecuzione della campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini e sono contento che Gestione Ambiente abbia voluto unirsi a questa iniziativa. La tutela del bene comune, infatti, passa necessariamente attraverso la tutela ambientale e siamo consapevoli che persistano diverse criticità da affrontare, come l’abbandono dei rifiuti”,ha dettoilSindaco di Tortona, Federico Chiodi. “E sappiamo anche che, purtroppo, ci sono individui che si fingono autorità per trarne vantaggio; confido che questo ulteriore sforzo da parte dell’Arma dei Carabinieri possa essere di aiuto nel contrastare tale fenomeno, a tutela della sicurezza di anziani e persone vulnerabili. È fondamentale mantenere un alto livello di allerta per prevenire questi spiacevoli episodi”.

“Esprimo grande entusiasmo per la sinergia creatasi tra l’Arma dei Carabinieri e Gestione Ambiente. Plaudo all’impegno costante dei Carabinieri nella prevenzione delle truffe e riconosco il merito di Gestione Ambiente per il lavoro svolto, che ha portato a risultati eccezionali in termini di raccolta differenziata. Mi adopererò affinché questa collaborazione virtuosa venga replicata in altre zone della provincia”. ha dichiarato il Presidente della Provincia di Alessandria, Enrico Bussalino.

“Ci tengo a sottolineare la dedizione e la passione con cui i Carabinieri svolgono il proprio lavoro, una qualità che non è mai scontata”, ha dichiaratoilComandante Provinciale dei Carabinieri di Alessandria, Colonnello Massimiliano Rocco. “La consapevolezza del problema delle truffe agli anziani è purtroppo diffusa: basta accendere la televisione per rendersene conto.È fondamentale sensibilizzare su questo tema: le persone anziane non devono fidarsi di nessuno e devono tenere sempre a mente il numero di emergenza 112”.