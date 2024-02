Il Castello dei Gonzaga, torna ad aprire le sue porte alla rassegna “Donna in Arte”, appuntamento curato dal Circolo Culturale Piero Ravasenga che giunge a contare ben ventisei edizioni. La collettiva, che si avvale del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Casale Monferrato, si inaugurerà sabato 2 marzo alle ore 17,00 e resterà aperta nella ex Cappella del Castello fino a domenica 10 marzo nei seguenti orari: sabato e domenica dalle 10 alle 13,00 e dalle 15 alle 19. La manifestazione è da sempre intesa come omaggio alla donna-artista, alla sua sensibilità così unica e particolare, al sentimento di comunanza e amicizia che unisce, all’interno di quella grande famiglia che è il Circolo, le sue esponenti femminili le quali, con l’ausilio di un’immaginaria bacchetta magica, danno l’avvio al sempre ricco programma di mostre d’arte e appuntamenti letterari che animano l’intera annata. Questo l’elenco delle espositrici: Antonietta Cerchio, Simona Cici, Laura Colombo, Giuliana D’Adda, Giovanna Defrancisci, Lorena Festa Bianchet, Rita Foltran, Carla Gamba, Simonetta Guaschino, Raffaella Marotto, Maria Pelizzaro, Nicoletta Peruggia, Fernanda Pessina, Margherita Pomati, Maria Milena Rocchetto, Maria Rosa Roggero, Guglielmina Scagliotti, Patrizia Silvano. Alla rassegna artistica sono state incluse le poesie di Pina Di Paolo, Ermes Oppezzo e Gino Raiteri. Al fianco delle donne che espongono in questo contesto si abbina ogni anno la scelta di un’immagine tratta patrimonio artistico di Casale o del Monferrato che va ad impreziosire la cartolina-invito, la locandina e la copertina del catalogo che verrà distribuito durante la giornata di inaugurazione. Per questa edizione è stato scelto un particolare dell’affresco di Santa Margherita che si ammira nella basilica di Crea. Il dettaglio riproduce il ritratto di Bernardina di Brosse, moglie del Marchese Guglielmo VIII Paleologo. Il Pittore che lo eseguì (1474/79), Indicato come il “Maestro di Crea”, pare essere stato Francesco Spanzotti, fratello del più celebre Martino. L’entrata alla mostra sarà libera e gratuita.

