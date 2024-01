Il secondo incontro dal titolo “ESPLORANDO LE FRONTIERE DELLA SCIENZA: il mio viaggio nella ricerca dal Mediterraneo ai ghiacci dell’Antartide” si svolgerà venerdì 2 Febbraio 2024 alle ore 21 presso la Sala Convegni della Fondazione.

Il relatore sarà il Prof. Luca Marco Di Bella, docente di matematica e scienze presso l’Istituto Comprensivo di Viguzzolo. Il docente ha svolto attività didattica presso l’Università degli Studi di Messina per “Biologia Molecolare” e “Tecniche analitiche molecolari” nei corsi di Laurea in Biologia ed Ecologia Marina. Il format dell’incontro sarà ancora una volta quello dell’intervista da parte di alunni dell’indirizzo scientifico.

Durante la serata i ragazzi protagonisti dialogheranno con l’intervistato chiedendogli di descrivere le sue esperienze sul campo. Il racconto inizierà dagli albori nella sua terra natale per proseguire con le prime missioni nel Mediterraneo e all’estero verso l’estremo Sud, attraverso gli oceani, fino a raggiungere l’Antartide. La narrazione si concentra sulle sfide uniche che i ricercatori affrontano nella terra dei ghiacci eterni, affrontando le condizioni estreme e contribuendo alla nostra comprensione della vita in un ambiente così inospitale. Le frontiere della scienza esplorate durante questo viaggio includono la climatologia, la biologia, la geologia e molte altre discipline. Il relatore condividerà le storie e gli aneddoti vissuti, rivelando come la ricerca scientifica possa illuminare nuovi aspetti della natura e del nostro mondo. L’aspetto umano emerge attraverso le relazioni tra i membri della squadra di ricerca, evidenziando la collaborazione e la determinazione necessarie per affrontare le sfide uniche di ciascuna fase del viaggio scientifico.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.