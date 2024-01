“L’attenzione che riserviamo al tema ex Ilva è massima: il monitoraggio degli sviluppi, al fine di tutelare i lavoratori, è e sarà costante. Abbiamo ascoltato la preoccupazione e la posizione dei sindacati e dei primi cittadini. Seguiamo con la massima considerazione l’iter di una situazione di una complessità tale da poter essere gestita solo a livello nazionale, ma che ci pone di fronte la questione dei lavoratori dell’indotto sul nostro territorio. Ecco perché, come Regione, saremo presenti in tutte le sedi opportune per far sentire la voce del Piemonte. Abbiamo il dovere di tutelare i lavoratori e le loro famiglie: metteremo in campo ogni sforzo possibile perché in questa fase delicata sentano al loro fianco le istituzioni. Anche per questo abbiamo chiesto di partecipare, insieme ai sindaci dei comuni di Novi Ligure, Racconigi e Gattinara, all’audizione convocata per il 6 febbraio dalla Commissione Industria del Senato”.

Lo hanno dichiarato il presidente Alberto Cirio e l’assessore al Lavoro Elena Chiorino, al termine del tavolo con sindacati e sindaci coinvolti nella questione ex Ilva svoltosi questa mattina presso la Sala Giunta della Regione Piemonte. Questa mattina si è anche concordato di convocare la nuova riunione del tavolo, a metà febbraio, che si svolgerà a Novi Ligure, sede di uno degli stablimenti Ilva in Piemonte e dunque luogo simbolo della vertenza.