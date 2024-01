‘Tra l’asfalto e il cielo’ è il titolo del nuovo singolo del giovane cantautore Paolo Martini, appena uscito su tutte le principali piattaforme musicali.

Paolo, ventiduenne di Ceriana (paesino dell’entroterra di Sanremo), si era già distinto in passato con alcuni brani da lui composti, ottenendo riscontri molto positivi sia in termini di visualizzazioni su youtube che di critiche. Ora esordisce da neo-professionista con l’etichetta discografica romana Joseba Publishing. A supporto della canzone è stato realizzato un video pubblicato su youtube al link https://youtu.be/pyPptImue3E

Si tratta di un brano originale, rivolto a tutti, molto orecchiabile, che certamente desterà interesse e curiosità, soprattutto nel pubblico giovanile.

“Questa canzone – spiega Paolo Martini – vuole trasmettere spensieratezza e felicità, quel senso esistenziale che ci permette di vivere il tempo presente, di lasciarsi andare e di godere a pieno ogni istante, soprattutto quando ci sentiamo imprigionati e vorremmo scappare dal mondo. E non ultima la capacità di riuscire a sentirsi a proprio agio con la persona giusta, in qualsiasi posto, anche quando ci si perde per strada. Questa canzone vuole donare un senso di movimento, sia fisico che mentale“.

“Progetti futuri? Innanzitutto vediamo come andrà questo brano e se avrà una buona accoglienza. Continuerò a seguire i miei corsi di canto, perché è fondamentale imparare ad utilizzare la voce sempre meglio. Nel frattempo cercherò nuove ispirazioni. Poi, per l’estate, posso anticipare che usciranno altri pezzi che sono ancora in fase di costruzione, sempre prodotti dall’etichetta Joseba Publishing“.