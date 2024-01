È successo nella notte, poco dopo le due di oggi, sabato 6 gennaio, giorno della Befana. I Carabinieri hanno trovato l’auto contro la porta della Farmacia Centrale su via Pellizzari, la cui cornice è stata danneggiata. L’auto dopo l’urto ha proseguito per alcuni metri fino ad arrivare quasi alla fine della strada, come potete vedere dall’immagine in alto.

Nessuno è rimasto ferito, ma al conducente è stata contestata la guida in stato di ebbrezza.

Il fondo stradale reso viscido dalle intemperie e condotte di guida non ortodosse possono rappresentare un grave pericolo per l’incolumità delle persone e non solo, come in questo caso.

I Carabinieri raccomandano la massima prudenza e il rispetto delle regole, al fine di evitare spiacevoli conseguenze.