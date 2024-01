conclusione del calendario delle Festività natalizie, domenica 7 gennaio alle ore 16.00 il Comune di Diano Marina presenta “Chistmas Vibes – Gospel, Spirituals, swing & C.”, il concerto a cura dell’ensemble Double Trust Choir presso l’Oratorio della Santissima Annunziata di Diano Marina.

Il programma, che affonda le radici nella musica afro-americana, spazierà dai gospel e spiritual della tradizione (da Joshua fit the Battle of Jericho a Oh Happy day), ai classici natalizi come White Christmas e Winter wonderland. I brani verranno eseguiti con gli originalissimi arrangiamenti di Federica Tassinari, cantante jazz e fondatrice del coro scomparsa prematuramente 5 anni fa, molto conosciuta nel Ponente ligure per essere stata anche la direttrice artistica della PantàMusicà di Imperia. Un ensemble molto ligure, tra l’altro, in quanto i membri del coro provengono da diverse località, da Ventimiglia a Genova. L’evento sarà anche un’occasione importante per valorizzare e far conoscere l’Oratorio della S.ma Annunziata, sede dell’omonima Confraternita, in cui si potranno ammirare gli splendidi affreschi quattrocenteschi, oltre all’artistico presepe. Ingresso gratuito.

Domenica 7 gennaio – ore 16.00

Christmas Vibes

Oratorio della Santissima Annunziata

Corso Giuseppe Garibaldi – Diano Marina (IM)