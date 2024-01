Ambrabramaditeatro è tornata! SABATO 20 GENNAIO (ore 21) il primo degli appuntamenti della stagione del Teatro Ambra, realizzata in collaborazione con il Teatro della Juta di Arquata.

Si parte con GLI INNAMORATI di Goldoni, proposto dalla Compagnia Teatro Aperto con la regia di Simona Barbero.

La commedia brillante è ambientata a Milano, tra litigi e giochi amorosi di coppia, che ebbe molto successo sin dalla prima rappresentazione andata in scena nel 1759 presso lo storico Teatro San Luca di Venezia. La rappresentazione si muove tra ragione e follia dei due amanti, che prendono per mano il pubblico e lo accompagnano verso il loro gioco/tormento amoroso. Le battute incalzanti, i battibecchi dal tono ilare e ritmato, mettono in evidenza pregi e difetti dei due protagonisti: Eugenia e Fulgenzio. Goldoni assegna a Ridolfo la funzione di pacere e consigliere e sembra che l’autore attraverso questo personaggio voglia rappresentare sé stesso e una strada verso l’equilibrio tra ragione e follia.

L’autore consegna al pubblico la sua commedia degli innamorati con un avvertimento: “Specchiatevi, o giovani, in questi Innamorati ch’io vi presento; ridete di loro, e non fate che si abbia a rider di voi”, un monito che traguarda trasversalmente molte epoche e ancora oggi risuona quanto mai attuale. Sì, perché: “La pazza gelosia che nella nostra Italia principalmente è il flagello de’ cuori amanti, intorbida il bel sereno e fa nascere le tempeste anche in mezzo alla calma”.

Interpreti e ruoli: Marcello Barbera (Ridolfo), Marco Bottaro (Succianespole), Alida Ciotti (Flamminia), Francesco Mandia (Fulgenzio), Miriam Marcolongo (Eugenia), Valter Nicoletta (Conte D’Otricoli), Giovanna Perlongo (Fabrizia), Laura Petrozzi (Tognina), Silvia Pivotto (Lisetta/Clorinda)

Regia e adattamento testo Simona Barbero.

La stagione 2023-24 del Teatro Ambra, Ambrabramadimusicaeteatro, nasce dalla sinergia tra il D.L.F. Alessandria-Asti e l’Associazione Commedia Community/Teatro della Juta, con il prezioso sostegno della Regione Piemonte e la collaborazione del Comune di Alessandria.

BIGLIETTERIA STAGIONE TEATRALE

Biglietto intero € 12

Biglietto ridotto € 10

(Unitre, possessori biglietti stagione Teatro della Juta, under 18)

BIGLIETTI ON LINE su Dyticket.it al link www.diyticket.it/locations/682/teatro-ambra-alessandria

Info, prenotazioni e biglietteria Teatro Ambra, c/o DLF Viale Brigata Ravenna 8 Alessandria

Tel. 0131 252079 – +39 375 6956184

Segreteria Da lunedì a Venerdì, 9:00 – 12:30 16:00 – 18:00 segreteria@dlfal.it www.dlfal.it



Teatro della Juta:

mob. 345.0604219 – teatrodellajuta@gmail.com www.teatrodellajuta.it





Il prossimo appuntamento il 10 febbraio 2024 con UN BACIO A MEZZANOTTE, spettacolo di varietà retrò con Christian Primavera, Nora Garavello e Martina Allia, in collaborazione con il Teatro della Juta. Atmosfere del passato, musica, danza vi condurranno in un’epoca spensierata e magica, tra piume, costumi sgargianti e paillettes.