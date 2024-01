Il Sindaco di Diano Marina e il Comandante della Polizia Locale invitano la cittadinanza dianese alla Celebrazione di San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale d’Italia. L’appuntamento è fissato per le ore 10:30 presso la Chiesa Istituto S. Clarisse della SS. Annunziata di Viale Matteotti 18. Al termine della cerimonia seguirà un momento conviviale.

San Sebastiano, militare romano, martire per aver sostenuto la fede cristiana, è il Protettore di agenti di Polizia Locale e di tutti colore che hanno a che fare con oggetti a punta simili alle frecce. Celebrato dalla Chiesa cattolica, è oggetto di un culto antichissimo ed è stato solennemente proclamato il 3 maggio 1957 da Pio XII “custode di tutti i preposti all’ordine pubblico che in Italia sono chiamati Vigili Urbani”: da allora è Patrono degli Agenti di Polizia locale e dei loro Comandanti, ufficiali e sottufficiali nonché patrono delle Confraternite di Misericordia italiane, quale soccorritore che interviene in favore degli afflitti e dei sofferenti.