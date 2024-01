Domenica 21 gennaio 2024 alle ore 21,00 al Teatro Municipale di Casale Monferrato prenderà il via la Stagione Sinfonica della Monferrato Classic Orchestra che proseguirà al con ulteriori tre appuntamenti fino ad aprile 2024.

Sarà protagonista al pianoforte Anita Costa con la Monferrato Classic Orchestra diretta da Federico Ferrari; in questa occasione il pubblico potrà godere dell’esecuzione del Concerto K414 per pianoforte di Wolfgang Amadeus Mozart e della Sinfonia numero 4 Op. 60 di Ludwig va Beethoven.

Il Concerto per pianoforte di Mozart fu composto nel 1782 e fa parte della serie di concerti per pianoforte del celeberrimo artista, noto per la sua grazia e il suo stile elegante, tipici della produzione di Mozart durante il periodo classico.

La Sinfonia n. 4 di Beethoven fu composta, nel 1806 e segna il periodo in cui il compositore stava iniziando a superare gli stilemi del classicismo e ad esplorare nuove e audaci idee musicali. La Quarta Sinfonia è spesso considerata un ponte tra il periodo eroico e quello successivo dell’artista.

Sarà possibile acquistare i biglietti al costo di 10 € per l’intero e 7 € per il ridotto (0-18 anni) online accedendo al portale https://www.comune.casale-monferrato.al.it/teatro , presso i punti vendita del circuito Vivaticket o al botteghino del Teatro Municipale il giorno stesso dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.