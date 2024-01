Un incidente stradale fra due auto si è verificato ieri pomeriggio, giorno dell’Epifania, a Carbonara Scrivia lungo la Strada Provinciale 35 all’altezza dell’incrocio con la strada privata Lucrezia. Uno dei due conducenti, alla guida di un fuoristrada, dopo lo schianto si è dato alla fuga, venendo tuttavia immediatamente individuato e rintracciato dai Carabinieri della Compagnia di Tortona prontamente intervenuti, che l’hanno pesantemente multato per le violazioni commesse.

Fortunatamente per lui, nessuno è rimasto ferito nell’incidente, altrimenti avrebbe dovuto rispondere del reato di fuga e di omissione di soccorso.

I Carabinieri ricordano che, oltre a essere un dovere civico e morale, il soccorso in caso di incidenti stradali può configurare gravi fattispecie di reato qualora omesso.

Il Codice della strada impone al conducente coinvolto in un incidente stradale l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alle eventuali persone ferite. Tutti gli automobilisti coinvolti in un incidente stradale, anche quelli che non hanno alcuna colpa, devono fermarsi e attendere l’arrivo delle autorità.