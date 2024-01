Gestione Ambiente S.p.A., società di raccolta e trasporto rifiuti, in collaborazione con i Carabinieri Forestali, in un’ottica di economia circolare si impegna a promuovere un’iniziativa concreta per l’ambiente: la raccolta straordinaria degli abeti di Natale naturali. Con questo servizio si invitano tutti i cittadini a celebrare un Natale ecosostenibile, un Natale in cui, anche i piccoli gesti, possono fare la differenza!

Come partecipare all’iniziativa . La raccolta straordinaria gratuita di abeti di Natale naturali è rivolta a tutti i cittadini dei 33 Comuni serviti da Gestione Ambiente che, dall’8 al 20 gennaio 2024, avranno la possibilità di portare i loro abeti natalizi naturali presso uno degli 11 Centri di raccolta intercomunali (Cassano Spinola, Castellazzo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Francavilla Bisio, Novi Ligure, Pontecurone, Pozzolo Formigaro, Predosa, Sale, Tortona, Voltaggio), secondo gli attuali orari di apertura (visionabili sul nostro sito www.gestioneambiente.net o sull’app Junker).

Come va conferito l’abete di Natale . Per facilitare il trasporto e la ripiantumazione, è consigliabile inserire l’abete in un sacco di plastica aperto alla base con la zolla ancora attaccata, aiuterà a proteggere le sue radici dai danni e a mantenere la sua umidità. Destinazione dell’abete di Natale . Gestione Ambiente provvederà, insieme ai Carabinieri Forestali, a selezionare gli abeti; quelli in buono stato di salute saranno ripiantati in aree verdi, parchi, centri sportivi, alberature stradali dei Comuni che hanno aderito all’iniziativa;quelli in cattivo stato di salute saranno condotti all’impianto SRT per essere trasformati in compost, un ammendante naturale che può essere utilizzato per concimare piante in vaso o da giardino.

Grazie a questa iniziativa, ogni cittadino contribuirà a:

ridurre l’impatto ambientale degli abeti di Natale, che sono alberi abbattuti per un periodo di tempo limitato;

favorire la riforestazione e la tutela dell’ambiente;

abbattere le emissioni di CO2.



Per maggiori informazioni, i cittadini possono contattare il Numero Verde gratuito 800.085.312 oppure scrivere alla email info@gestioneambiente.net.