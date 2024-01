12 son le notti, dalla notte del 25 Dicembre alla notte del 5 Gennaio, in cui la Befana intraprende un viaggio che la porterà a riconquistare il suo ruolo che pian piano ha perso nella fantasia dei bambini occidentali,

a causa della televisione e della pubblicità. Per restituir loro la fantasia la Befana dovrà farsi aiutare dai bambini più poveri del mondo, e alla fine riuscirà a ripartire carica di regali, appena in tempo per la notte del 5 Gennaio, dopo aver attraversato in lungo e in largo tutta la Terra.

VENDITA BIGLIETTI:

– presso il Teatro Comunale giovedì h. 15-17 o direttamente il giorno dello spettacolo

– online: https://www.webtic.it/index.htm#/home?action=loadLocal&localId=5695