Crescono i visitatori dei musei imperiesi. Sono stati 41.908 nel corso del 2023. Nel 2022 da giugno, data di riapertura di Villa Grock, il Museo Navale per i lavori di riqualificazione e l’inaugurazione del Planetario, a dicembre erano stati 17.155. Nello stesso periodo del 2023 sono stati 26.826, con una crescita del 56%. Il museo ampiamente più amato dai turisti si conferma essere Villa Grock, seguito dal Planetario e Museo Navale.

A partire dal 1 Agosto 2023 la rete museale imperiese è gestita in partenariato dal Comune con la società Municipia S.P.A che ha stipulato un contratto di nove anni con l’Ente che prevede una maggiore apertura delle sedi in termini di giorni e orari ed un miglioramento degli strumenti di fruizione da parte dei visitatori.

“Il 2023 per i musei di Imperia è stato un anno di forte crescita, dovuta alla riqualificazione e riapertura delle strutture museali possibili grazie all’impegno del Sindaco Claudio Scajola e alle proposte culturali e di intrattenimento, con approfondimenti d’arte, visite accompagnate e incontri di divulgazione scientifica. Ma non ci fermeremo qui, questi dati ci consentono di guardare al futuro con grande fiducia per un 2024 che vedrà andare avanti l’opera di riqualificazione di Villa Grock con ulteriori interventi nel parco, il Teatro Cavour, i cui lavori sono in fase di conclusione e la completa digitalizzazione della Biblioteca Civica con l’obiettivo di favorire la crescita culturale della città e del suo territorio.” – commenta l’Assessore della Cultura Marcella Roggero.