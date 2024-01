Visita ufficiale oggi in Comune a Tortona oggi, lunedì 15 gennaio, del Console Generale di Romania a Torino, Cosmin Dumitrescu, accolto dal Sindaco Federico Chiodi, dal Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo e dal Segretario Generale Salvatore Pagano in occasione della Giornata della Cultura Romena. Il Console insieme al Sindaco ha visitato la chiesa ortodossa in piazza del Loreto accompagnati da Padre Catalin e il polo culturale dove, in Biblioteca, l’associazione locale “Dor de plai” aveva organizzato la presentazione di libri e antologie letterarie dedicate alla cultura romena.

