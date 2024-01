Un 6 gennaio ricco di appuntamenti a Imperia. Il sabato di Epifania si aprirà con l’edizione 2024 del Cimento. L’appuntamento è alle ore 11.00 presso la Spiaggia d’Oro a Borgo Marina. Le iscrizioni saranno aperte a partire dalle ore 10.00. Durante l’evento, organizzato dalla Società Balneare Turistica Imperiese, ci sarà spazio anche per l’animazione musicale a cura di Gianni Rossi e cioccolata calda e panettone per grandi e piccini, oltre alla distribuzione di piccoli gadget.

La giornata proseguirà in Calata Cuneo a Oneglia, nei pressi delle gru, con “Pompieropoli – Salviamo la Befana”, a partire dalle ore 15. Durante l’iniziativa, organizzata dall’Associazione nazionale Vigili del fuoco e dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Imperia, saranno raccolte offerte per l’Associazione Il Cuore di Martina Onlus. L’arrivo della Befana è previsto attorno alle ore 16.

Per gli amanti dello shopping, il 6 gennaio torna anche la “Befana Imperiese”, l’appuntamento nel centro di Oneglia organizzato dalla Confesercenti in concomitanza con il primo week end dei saldi. Ad accompagnare cittadini e turisti negli acquisti, ci sarà la musica in filodiffusione. Sono previsti laboratori creativi e animazione per i bambini in Galleria degli Orti a partire dalle ore 15.30 e la merenda della Befana nei pressi del Bar Ligure dalle ore 16.30.

“Questo week end dell’Epifania rappresenta un momento importante sia dal punto di vista turistico che commerciale. L’inizio dei saldi è un’occasione per cittadini e turisti di acquistare nei nostri negozi di vicinato e al contempo di vivere i nostri centri storici. È anche il giorno dei saluti per molti vacanzieri prima del ritorno in ufficio. L’insieme delle iniziative proposte con la collaborazione delle diverse associazioni permette di offrire una giornata ricca di appuntamenti, in quell’ottica di sinergia e di comunità che giustamente il sindaco Claudio Scajola ha più volte sottolineato come via per lo sviluppo di Imperia”, commenta l’assessore Gianmarco Oneglio.