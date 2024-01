L’impegno mio e della mia Amministrazione in questi anni è stato rivolto alle riaperture e al potenziamento delle strutture culturali, trovate in molti casi chiuse o in situazione di grave degrado. Penso ad esempio ai musei. Il lavoro fatto ha permesso alla città di superare quota 25.000 visitatori da giugno a dicembre 2023. Nel 2019, per fare un confronto, erano stati appena 9.000. Sono certo che converrete con me che una crescita così ampia di persone che scoprono le nostre realtà museali non possa che essere una buona notizia per la cultura.

Non eludo il tema della Sala Convegni della Biblioteca, che credo meriti di essere riportato all’interno del giusto inquadramento. Abbiamo ritenuto corretto dare una regolamentazione alla Biblioteca, anche con l’introduzione di una tariffa per l’utilizzo della Sala Convegni. Questo non comporta la cancellazione totale di eventi gratuiti in Biblioteca: le librerie, le scuole, gli enti pubblici, le forze dell’ordine, ma anche molti altri potranno continuare ad organizzarli e sono certo lo faranno.

Ci sarà un controllo dall’alto? No, semmai l’affermazione del giusto principio per cui la gratuità di uno spazio pubblico è concessa soltanto a quelle iniziative di interesse comune, che potranno anche godere del supporto organizzativo e di promozione da parte dell’Ente. Uno spazio pubblico non è un luogo che il singolo può pensare di sfruttare a proprio piacimento. Usciamo da una certa cultura ego-riferita che nulla ha in comune con quei valori di comunità che anche voi sottolineate giustamente.

Aggiungo che il Polivalente, anch’esso trovato chiuso, sarà presto riaperto grazie ai lavori che abbiamo avviato. Come già annunciato, lì verrà destinata una sala per convegni a titolo gratuito, quale luogo adatto all’attività di incontro, conversazione e di cooperazione.

La Biblioteca è e resta uno spazio pubblico gratuito, che offre una raccolta di materiale che trasmette informazioni, cultura vera a disposizione di tutti. A prescindere dalle posizioni di ognuno, vi ringrazio per le osservazioni che avete mosso e mi auguro possiate accogliere con spirito di collaborazione queste mie parole.

Nel porgere i migliori saluti, l’occasione mi è gradita per fare gli auguri di buon anno”.