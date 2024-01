E’ convocato in seduta ordinaria per il giorno 1 febbraio 2024 alle ore 21.00, presso la sala consiliare del Palazzo Comunale in Corso Alessandria 62, con il collegamento alla diretta streaming sul sito del Comune di Tortona, con il seguente ordine del giorno delle proposte in discussione e/o approvazione:

1. Articolo 66 del regolamento del Consiglio Comunale: comunicazioni del Presidente;

2. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 120/2023 del tribunale di Alessandria e n. 458/2023 della Corte D’Appello di Torino;

3. Presa in carico opere di urbanizzazione primaria e accettazione aree a standard e a viabilità di PRG, previste nell’ambito del P.E.C. in zona industriale D4D in SS per Alessandria;

4. Interrogazione presentata dal Consigliere Cuniolo Giuseppe: “Gestione dei rifiuti e decoro urbano”;

5. Interrogazione presentata dai Consiglieri Bardone Gianluca e Vacchini Valeria: “Modifiche alla viabilità nella zona di via Brigata – via Campanella in Tortona”;

6. Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Cortesi Pierpaolo e Ferrari Cuniolo Giovanni: “Progetto vieni a vivere a Tortona”;

7. Mozione presentata dai Consiglieri Castellini Nicolò, Fava Filippo, Golinelli Andrea, Sgheiz Anna: “No al parco eolico Monte Giarolo “.

