Una mattinata emozionante per Antonio Durante, il primo dianese a compiere 100 anni nel 2024, che ieri ha ricevuto la visita del Sindaco Cristiano Za Garibaldi e del Consigliere Gianluca Gramondo. Nato il 5 gennaio 1924, Antonio Durante è molto lucido mentre racconta la sua avventurosa vita caratterizzata dai viaggi su navi da crociera, prima di decidere di tornare a Diano Marina e mettere su famiglia. I figli Giorgio e Monica sono al suo fianco, pronti a rimettere in sesto la bicicletta che Antonio era solito usare per andare a messa e sulla quale conta di poter salire di nuovo al più presto. Nel frattempo legge moltissimo, in questo momento si sta dedicando a “Il milione” di Marco Polo, riscaldato dalle cure della sua famiglia.

“A chi per 100 anni ha fatto, vissuto e raccontato la storia, testimoniando la ricchezza e il valore della vita”: è la frase incisa sulla targa che il Sindaco ha consegnato ad Antonio in un momento che ha emozionato tutti. L’uomo che oggi compie un secolo, racconta con lucidità una realtà che oggi sembra lontanissima ma si interessa anche dell’attualità cittadina. Oggi si è commosso, al punto di chiedere di poter abbracciare il Sindaco, in un istante di grande tenerezza che rende ancor più preziosa la memoria che custodisce quest’uomo.