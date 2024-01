La stagione di Alessandria prevede per gennaio due appuntamenti tra il Teatro Alesandrino, dove il 17 gennaio va in scena L’avaro di Molière con Ugo Dighero, e il Teatro Ambra, che il 27 e 28 gennaio ospita tre repliche di Un teatro della mente – Macbeth. Luca Zilovich mette in scena uno spettacolo sensoriale in cui lo spettatore bendato, coinvolto direttamente nella performance, segue l’ambizioso Macbeth attraverso la profezia delle streghe.