Procedono i lavori nel centro giovani YEPP (Youth Empowerment Parthnership Programme), inaugurato l’11 settembre 2023 ad Acqui Terme, in piazza Don Dolermo.

Il progetto nasce dalla volontà dell’Asca (Associazione Socio Assistenziale dei Comuni dell’Acquese), del Comune di Acqui Terme, delle Fondazioni Compagnia di S. Paolo e Aurora e YEPP Italia Associazione di promozione sociale con la finalità di garantire la creazione di uno spazio fisico e mentale all’interno del quale i giovani del territorio possano diventare protagonisti di processi di partecipazione attiva alla vita sociale ed ai procedimenti decisionali.

Le parole chiave del metodo YEPP sono infatti sviluppo, autonomia, assunzione di responsabilità, trasmigrazione di competenze.

Il centro YEPP viene coordinato da un facilitatore che garantisce la corretta applicazione del metodo ed il coinvolgimento nella vita locale dei giovani che aderiscono al progetto. I ragazzi si ritrovano presso la sede due volte a settimana ed hanno attualmente terminato la fase di progettazione, individuando tre macro aree sulle quali concentrare la propria attività nel corso dell’anno. I progetti in attivazione, rispetto ai quali verrà lanciata una raccolta fondi finalizzata all’autofinanziamento, riguarderanno la gestione del Centro, con attività di studio ma anche di svago serale, la promozione e sensibilizzazione sui temi dell’educazione sentimentale, sessuale e della salute mentale ed infine un progetto riguardante l’arte e le Terme.

Le attività sono monitorate dall’Assessorato alle Politiche sociali. In particolare l’Assessore Rossana Benazzo sostiene e promuove tutte le iniziative nell’ottica di una visione condivisa del miglioramento del nostro territorio.

