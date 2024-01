La Diocesi di Tortona organizza, tramite l’Ufficio Pellegrinaggi, e promuove per il 2024 un pellegrinaggio diocesano in alcuni dei luoghi più suggestivi nei quali sono avvenuti i Miracoli Eucaristici in Italia: Lanciano, Bolsena, Orvieto e Siena.

Partenza martedì 2 aprile e ritorno venerdì 5 aprile 2024. Iscrizioni entro il 17 febbraio!

IL CALENDARIO

I LUOGHI DEI MIRACOLI EUCARISTICI IN ITALIA LANCIANO-BOLSENA-ORVIETO-SIENA

2-5 aprile 2024

Partenze da Tortona e Voghera

02 APRILE * TORTONA / LANCIANO / CHIETI

Ritrovo dei signori partecipanti in prima mattinata e partenza con pullman Gran Turismo per la città

abruzzese di Lanciano. Dopo le opportune soste, di cui una per il pranzo libero, arrivo nel primo

pomeriggio. Visita al Santuario di S. Francesco, dove avvenne il Miracolo Eucaristico. Possibilità

di partecipare alla celebrazione della Santa Messa riservata al gruppo. Tempo a disposizione per la

visita individuale della città. Al termine trasferimento in hotel a Chieti e sistemazione nelle camere

riservate. Cena e pernottamento.

03 APRILE * CHIETI / MANOPELLO / BOLSENA

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Manoppello, meta di pellegrini provenienti da tutte le

parti del mondo. Visitato anche da Papa Benedetto XVI, il Santuario del “Volto Santo” custodisce

un velo sul quale è impresso il volto di Gesù Cristo. Visita al Santuario e possibilità di partecipare

alla celebrazione della Santa Messa riservata al gruppo. Proseguimento del viaggio con pranzo in

ristorante a Sulmona, la città dei confetti! Al termine, partenza per Bolsena. Sistemazione in hotel.

Cena e pernottamento.

04 APRILE * BOLSENA / ORVIETO / SIENA

Dopo la prima colazione in hotel, breve visita della parte alta della città di Bolsena, dal caratteristico

aspetto di piccolo borgo medievale. Qui si trova la Basilica di Santa Cristina, nota per il Miracolo

Eucaristico avvenuto nel 1263. In mattinata spostamento nella vicina Orvieto, dove si conservano le

preziose reliquie provenienti da Bolsena. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del

Duomo e possibilità di partecipare alla celebrazione della Santa Messa riservata al gruppo. Al termine

trasferimento in hotel nelle vicinanze di Siena. Cena e pernottamento.

05 APRILE * SIENA / TORTONA

Dopo la prima colazione in hotel, spostamento in pullman in Siena. Visita guidata del centro storico

e dei principali monumenti. La mattinata si concluderà nella Chiesa di San Francesco, luogo

del Miracolo Eucaristico. Possibilità di partecipare alla celebrazione della Santa Messa riservata al

gruppo. Pranzo in ristorante. Al termine, partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo nelle città di

appartenenza in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 650,00 (in camera doppia)

Supplemento camera singola € 105,00

Iscrizioni entro sabato 17 febbraio 2024 presso l’Agenzia Happyworld di Voghera, con

versamento di caparra.

Piazza Duomo, 12 – 15057 TORTONA (AL)

Tel. 0131.816609 – www.diocesitortona.it – e mail pellegrinaggi@diocesitortona.it

Il viaggio verrà confermato solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Nel caso di non

raggiungimento del numero minimo, potrà essere rimodulata la quota di partecipazione.

Per ragioni operative il programma potrebbe subire variazioni nell’ordine delle visite.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus granturismo e disponibilità del mezzo per tutta la

durata del soggiorno; sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi privati a Chieti,

Bolsena e nei dintorni di Siena; trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al

pranzo dell’ultimo giorno; le bevande ai pasti; assistenza di guida locale come da programma; ingressi

dove previsti nel programma; nostro accompagnatore per tutto il viaggio; assicurazione medico

bagaglio; assicurazione annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: gli ingressi durante le visite se non previsti; la tassa di soggiorno

in hotel; gli extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”

Per informazioni scrivere al responsabile diocesano: Dott.ssa Michela Ricco

Contatto e.mail: pellegrinaggi@diocesitortona.it

Per prenotazioni contattare l’Agenzia Viaggi Happyworld:

Contatto e.mail: r.ilaria@happyworldviaggi.com

Contatto telefonico: 0383 212624

Contatto solo Whatsapp: 339 3000386